El día en 15 minutos: los incendios siguen su paso por toda España y la UCO confirma a Koldo en la trama hidrocarburos

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- ¿Hay posibilidad de un adelanto electoral? Manuel Mostaza da las claves ante las encuestas que hunden al PSOESandra León habla con el politólogo Manuel Mostaza sobre cuándo convocará Pedro Sánchez elecciones generales o aguantará al final de la legislatura.
- El "verdadero" problema de los incendios que no tiene que ver con el cambio climático y que ignora SánchezJuan Luis Delgado, vicepresidente de Asaja, explica en ‘La Noche de Cuesta’ los problemas que enfrenta el mundo rural
- El día en 15 minutos: los incendios siguen su paso por toda España y la UCO confirma a Koldo en la trama hidrocarburosSandra León y Ricardo González analizan la última hora de los incendios en España y las novedades sobre el nuevo informe de la UCO.
- El editorial de Sandra León: el Gobierno persistente con su pacto de estado durante la falta de medios en los incendiosSandra León analiza las excusas socialistas sobre la mala gestión y escasez de recursos en los incendios en España.
- Es Salud: CansancioJaume Segalés y los expertos de Mundo Natural hablan sobre el cansancio.
- Tertulia de Herrero: Sánchez insiste en el pacto de Estado contra la emergencia climáticaEsmeralda Ruiz analiza junto a Marisol Hernández, Carmen Lucas-Torres y Susana Burgos las palabras del presidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia económica: El Gobierno deja para septiembre el urgente decreto de Vivienda para evitar otro fracasoEsmeralda Ruiz analiza con Javier Santacruz y Susana Burgos el problema de la vivienda en España.
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