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El día en 15 minutos

El día en 15 minutos: El fuego asola a España mientras Óscar Puente aprovecha para insultar a Ayuso

Sandra León y Ricardo González analizan la última hora de los incendios y comentan la decisión del Juez Calama de no otorgar nulidad a Zapatero.

La noche de Cuesta

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