El día en 15 minutos: El fuego asola a España mientras Óscar Puente aprovecha para insultar a Ayuso

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- Una Hora Contigo: Adrián Lastra, un rey en la comedia y talentoso en musicalesArconada entrevista al actor por Ni contigo ni sin mí y repasa con él toda su trayectoria, desde cine a musicales como Hoy no me puedo levantar.
- Es Cine: El desnudo de Willem Dafoe, el sueño americano y tres hijos caídos del cieloSergio Pérez y Laura Galdeano entrevistan a Willem Dafoe y al equipo de El anfitrión y reciben a Kira Miró, Salva Reina y Mar Olid por Tres de más.
- Entrevista a Miguel Ángel Jiménez: "Al principio me sentí inseguro con Willem Dafoe"Sergio Pérez entrevista al director de El Anfitrión que habla de cómo consiguió que Willem Dafoe trabajase en su película.
- El Primer Palo (24/07/2026); programa completo: El Madrid presenta una oferta por DiomandeTertulia con Rodrigo Cáceres, David Sánchez, Sergio Fernández y Látigo Serrano.
- Carlos Cuevas y Francesc Garrido: "Mucha ilusión por trabajar con este bicho, con Willem Dafoe"Sergio Pérez entrevista a los actores por la película El anfitrión en la que comparten reparto con Willem Dafoe. Hablan sobre el rodaje en Grecia.
- Kira Miró, Salva Reina y Mar Olid: "Yo le decía dame fuerte pero la toma que me dio no me avisó"Sergio Pérez entrevista a los actores y directora de Tres de más, comedia en la que una pareja que odia a los niños despierta un día con tres hijos.
- Entrevista a Willem Dafoe por 'El Anfitrión': "Nunca he sido de Hollywood"Sergio Pérez entrevista al actor por esta película con producción griega y parte del reparto español y reflexiona sobre su trayectoria.
- Estrenos en plataformas: De Tony Leblanc a Coronado pasando por Ben StillerSergio Pérez y Laura Galdeano traen los estrenos en plataformas como FlixOlé, Movistar, Netflix, Dinsey+ o Apple TV.
- Estrenos en cines: Un anfitrión, un fantasma hambriento y parejas que odian a los niñosSergio Pérez habla de Insaciable, El anfitrión, El sueño americano, Tres de más, Motor City, El mensaje, Rufus y Jumbo.
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