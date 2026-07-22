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El día en 15 minutos

El día en 15 minutos: los flecos legales de la Ley de Nietos y el rechazo de Illa para recibir a los Campeones del Mundo

Sandra León analiza junto a Ana Rumí las nuevas informaciones sobre Sofía Puente y la Ley de Nietos y el Gobierno continúa defendiendo a Zapatero.

La noche de Cuesta

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