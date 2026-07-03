El día en 15 minutos: la Agencia Tributaria ya investiga a Zapatero y la trama PSOE acumula nuevas imputaciones

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: ¿Cuánta importancia tuvimos en la Independencia de Estado Unidos?Carlos Cuesta y Nuria Richart recuerdan junto con Pedro F. Barbadillo los personajes y sucesos más relevantes de este periodo de 1776.
- La tertulia de Cuesta: La cúpula imputada de la Guardia Civil pone en jaque a Marlaska y Hacienda acorrala a ZapateroCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Teresa Gómez y Pablo Planas la solicitud de prisión provisional para Mercedes González y el DAO.
- El día en 15 minutos: la Agencia Tributaria ya investiga a Zapatero y la trama PSOE acumula nuevas imputacionesCarlos Cuesta y Sandra León analizan los pagos del Grupo Gloria al presidente Zapatero y las nuevas imputaciones en el caso Koldo.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así ha copado el sanchismo todas las instituciones para perpetuarse en el poderCarlos Cuesta desgrana las imputaciones y condenas de cargos nombrados por el Gobierno y comenta las intenciones de Sánchez para las instituciones.
- Tertulia de Herrero: Hacienda investiga obligaciones tributarias de Zapatero y su familia entre 2021 y 2024Luis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Marisol Hernández y Carmen Tomás el futuro judicial del expresidente del Gobierno.
- Estrenos de cine: "Normal" y "Minions & Monsters" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: ¿Es falso el hallazgo del tesoro visigodo de Recópolis?Luis Herrero entrevista a Vicente G. Olaya, periodista de El País especializado en Arqueología.
- Editorial Luis Herrero: Hacienda investiga fiscalmente a Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio MartínezLuis Herrero analiza las novedades judiciales que implican al expresidente del Gobierno.
- Suscríbase a los podcast