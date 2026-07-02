El día en 15 minutos: Mercedes González imputada en el Caso Leire y Juanma Moreno investido como presidente de Andalucía

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- La tertulia de Cuesta: De las nuevas imputaciones en el caso cloaca a la personación de Hacienda contra ZapateroCarlos Cuesta analiza con Juan Pablo Polvorinos y Luca Constantini la imputación de la directora de la Guardia Civil y el DAO.
- ¿Se podría 'tumbar' la Ley de Nietos? La instrucción que hizo la hermana de Óscar Puente que podría recurrirseEl magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, explica junto a Carlos Cuesta los entramados de esta ley
- El día en 15 minutos: Mercedes González imputada en el Caso Leire y Juanma Moreno investido como presidente de AndalucíaCarlos Cuesta analiza junto a Ricardo González Mangas la imputación de la Directora de la Guardia Civil y las novedades del caso Zapatero.
- El editorial de Carlos Cuesta: Imputada toda la cúpula de la guardia civil por beneficiar a la cloacaCarlos Cuesta comenta la decisión del juez Pedraz sobre la directora de la Benemérita y el DAO Manuel Llamas, y recuerda los indicios contra ellos.
- Tertulia de Herrero: El juez del "caso Leire" imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAOLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez y Juan Pablo Polvorinos las novedades judiciales del "caso Leire".
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: La "viuda negra" de Manresa mató al bombero Albert con "cócteles de fentanilo y diazepam" tras 20 añosLuis Herrero analiza con Borja Méndez, periodista de sucesos de ABC, y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "Paraíso"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del libro de Abdulzarak Gurnah, Premio Nobel de Literatura, de la editorial Salamandra.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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