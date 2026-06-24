El día en 15 minutos: los reveladores mensajes de Zapatero y las exigencias de Begoña Gómez al entregar su pasaporte

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- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez niega la corrupción en el día en que la UDEF saca un informe sobre ZapateroCarlos Cuesta repasa todas las pruebas de los casos en los que está implicado el entorno del presidente del Gobierno, y las revelaciones de la UDEF.
- Tertulia de Herrero: Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante la Justicia bolivianaLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres los mensajes de móvil que cercan al ex presidente Zapatero.
- Prensa rosa: La buena sintonía entre Ana Mena y Carlos AlcarazLuis Herrero repasa las revistas del corazón con Esther Nieto, Rosa Belmonte y Yésica Sánchez.
- Boletín de las 18hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Boletín de las 17hVerónica Jorro resume la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Bebés robados, adopciones irregulares y una búsqueda que no terminaLuis Herrero analiza junto Ángels Hernández en un reportaje las reivindicaciones legales de las personas adoptadas.
- Editorial de Luis Herrero: Pedro Sánchez, acorralado en el Congreso, se defiende acusando a Feijóo de corrupciónLuis Herrero analiza las explicaciones en el Congreso del Presidente del Gobierno sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.
- Futbol es Radio (24/06/2026); ¿Es reconducible la situación de Julián?Dani Blanco modera la tertulia con David Vinuesa y Guillermo Domínguez
- Es Noticia: Un Sánchez acorralado no da explicacionesJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación en el Congreso de los Diputados.
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