El día en 15 minutos: Condena de 24 años a la mano derecha de Sánchez y presiones al juez Peinado

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- Luis Sanz, ante la intromisión del CGPJ en la instrucción del caso Begoña: "El expediente a Peinado quedará en nada"Carlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, magistrado y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
- Un exfiscal desmonta la pataleta del Gobierno con la sentencia del caso Ábalos: "No es exagerada, son muchos delitos"Carlos Cuesta y Salvador Viada, presidente emérito de APIF, analiza las condenas al exministro, Koldo y Aldama por el caso mascarillas.
- El día en 15 minutos: Condena de 24 años a la mano derecha de Sánchez y presiones al juez PeinadoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El PSOE rabia ante la sentencia del caso Koldo y carga contra Peinado por Begoña GómezCarlos Cuesta comenta las críticas de los socialistas a la decisión del juez sobre la mujer de Sánchez y la reacción a la sentencia de las mascarillas
- Tertulia de Herrero: Ábalos y Koldo, condenados a 24 y 19 años de cárcel por el caso mascarillasLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Inocencio Arias y Raúl Vilas la sentencia del Tribunal Supremo.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia cultural: Vas a acabar viendo series en tu móvil con capítulos de 60 segundos y varios giros de guionLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez el nuevo fenómeno audiovisual.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Colombia se aleja de la izquierda radical y elige a De la Espriella como nuevo presidenteLuis Herrero entrevista a Salud Hernández-Mora, periodista y escritora.
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