El día en 15 minutos: Zapatero, contra las cuerdas: nueva pieza secreta y su mujer en el punto de mira

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: La representación de la misión suicida de la División AzulCarlos Cuesta conversa con Nuria Richart y Pedro Fernández Barbadillo sobre la obra de Augusto Ferrer-Dalmau y las andanzas de estos soldados.
- Tertulia de Cuesta: La trama Zapatero apunta a ministros de Sánchez y el Gobierno pone trabas a los juecesCarlos Cuesta analiza con Pablo Planas y Luca Constantini los avances en la investigación sobre Zapatero.
- El día en 15 minutos: Zapatero, contra las cuerdas: nueva pieza secreta y su mujer en el punto de miraCarlos Cuesta y Sandra León repasan toda la actualidad de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las claves que pueden probar todo lo que sale en el auto en la trama ZapateroCarlos Cuesta analiza en este viernes 22 de mayo todos los detalles de la trama Zapatero, que se destapó con su imputación hace unos días
- Tertulia de Herrero: La UDEF también rastrea las cuentas en el extranjero de la trama de ZapateroLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez, Marisol Hernández y Carmen Tomás las últimas informaciones que implican al expresidente del Gobierno.
- Estrenos: "The Mandalorian and Grogu" y "El pasajero nocturno" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: 298 directivos de centros educativos valencianos presentarán su dimisión en apoyo a la huelgaLuis Herrero entrevista a Jaume Olmos, portavoz de los directores de centros públicos valencianos que presentarán su dimisión.
- Editorial Luis Herrero: Zapatero y su esposa comparten una cuenta bancaria que recibió 1,5 millones entre 2020 y 2025Luis Herrero analiza las novedades que implican al expresidente del Gobierno.
- Suscríbase a los podcast