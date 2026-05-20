El día en 15 minutos: Del viaje frustrado de Zapatero a Venezuela a las reacciones de la izquierda y la oposición

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- La comarca española que conocimos gracias a un libro memorable y ahora nos enamoraLa Alcarria que en su día nos descubrió Cela, la Irlanda más bella con paisajes de Star Wars y una forma original de conocer Japón en un episodio.
- El Primer Palo (20/05/2026); programa completo: ¿Cómo encajaría Rodri en el Madrid?Tertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
- España en el mundo: Consternación en Europa ante la imputación de ZapateroCarlos Cuesta analiza con Nicolás P. de la Parte cómo se ve en el exterior la investigación contra el expresidente, y el encuentro entre Putin y Xi.
- Tertulia de Cuesta: El Gobierno se vuelca con Zapatero y la policía teme su huida a VenezuelaCarlos Cuesta analiza con Carmen Tomás y Fran Carrillo la respuesta de Sánchez y el PSOE al auto del juez Calama contra Zapatero.
- Lucía Etxebarria presenta Patocracia, el libro que describe cómo la personalidad patológica de Sánchez destruye EspañaCarlos Cuesta entrevista a Lucía Etxebarria, autora de ‘Patocracia’.
- El portavoz de Aldama, sobre la nueva bomba que soltará en la Audiencia Nacional: "Es prometedora"Ramón Bermejo, portavoz de Aldama, explica en ‘La Noche de Cuesta’ todo lo que puede ir saliendo tras la nueva declaración
- Alfredo Perdiguero clama contra las filtraciones a Zapatero de su imputación: "No huyó por los pelos"Carlos Cuesta entrevista al subinspector de Policía y portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, sobre los planes de huida de Zapatero.
- El día en 15 minutos: Del viaje frustrado de Zapatero a Venezuela a las reacciones de la izquierda y la oposiciónCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
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