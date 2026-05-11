El día en 15 minutos: Del supuesto éxito en la gestión del hantavirus al escándalo de la SEPI con Plus Ultra

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- Tertulia de Herrero: Moreno dobla a Montero en un descalabro histórico para la izquierdaLuis Herrero analiza junto a Carmen Lucas-Torres, Raúl Vilas y Maite Loureiro las últimas encuestas en Andalucía.
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- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Editorial Luis Herrero: El Gobierno presume de su gestión del hantavirusLuis Herrero analiza la última hora de la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
- Futbol es Radio (11/05/2026); El Barcelona, campeón de LigaDani Blanco modera la tertulia con Isidoro San José, Luis Herrero, Jose Luis Garci y Jaime Ugarte
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