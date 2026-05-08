El día en 15 minutos: Del posible indulto a García Ortiz al caos en la gestión en la crisis del hantavirus

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- JUCIL estalla contra Marlaska tras la muerte de dos agentes en una persecución a una narcolancha: "Nos abandonan"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez, por el abandono del Gobierno de Sánchez a la Guardia Civil contra el narco.
- ¿Es fiable el protocolo de Sánchez para desembarcar el crucero? Lo que esconde el hantavirus y desvela una expertaAna Isabel Hernández, trabajadora del CNIO y miembro del Comité de Empresa, explica con Carlos Cuesta la verdad tras este protocolo de salud
- El día en 15 minutos: Del posible indulto a García Ortiz al caos en la gestión en la crisis del hantavirusCarlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan la actualidad de este 8 de mayo
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- Tertulia de Herrero: Ayuso suspende su viaje a México tras el "boicot" y las "amenazas" de SheinbaumLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Anabel Díez y Carmen Tomás la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
- Efeméride: El bicentenario de Eugenia de MontijoLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la vida de la española que llegó a ser emperatriz de Francia.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos: "Mortal Kombat II" y "Las ovejas detectives" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
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