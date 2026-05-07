El día en 15 minutos: Las contradicciones del Gobierno con la cuarentena y las fiestas de Ábalos y Koldo con prostitutas

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- Un guardia civil de Tenerife denuncia las nulas instrucciones de Interior ante la crisis del hantavirus: "Esta tarde..."Alfredo García, secretario provincial de JUCIL en Tenerife, explica la poca información que les dan ante la crisis del hantavirus
- Un doctor estalla contra Mónica García por su gestión del Hantavirus: "Es inoperante, de un desconocimiento absoluto"Carlos Cuesta entrevista al Dr. Enrique de la Morena, especialista en Análisis Clínico, Hematología y Medicina Interna sobre el Hantavirus.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las preguntas sobre el hantavirus que no quiere responder el GobiernoCarlos Cuesta analiza los despropósitos del Ejecutivo en la gestión del crucero contagiado y la falta de transparencia.
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- Sucesos: El jefe de Investigación Criminal de Mossos lamenta el homicidio "al azar" de EspluguesLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "El último parque"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del cementerio de animales en Arganda del Rey (Madrid).
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