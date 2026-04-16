El día en 15 minutos: Nuevo informe de la UCO sobre Armengol y el 'show' de la mujer de Cerdán en el Senado

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- Tertulia de Cuesta: Armengol, señalada por la UCO; la 'Paqui', indignada en el Senado, y Zarrías señala a Leire DíezCarlos Cuesta analiza con Fran Carrillo y Luca Costantini la comparecencia en el Senado de la mujer de Cerdán y la declaración del exconsejero andaluz
- Policías y Guardias Civiles convocan una manifestación este sábado contra Marlaska: "Estamos absolutamente abandonados"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, sobre la protesta contra el ministro del Interior por unas mejores condiciones.
- Una doctora en derecho destroza la regularización de inmigrantes de Sánchez: "Es un atentado a la seguridad nacional"Carlos Cuesta entrevista a Elena Ramallo, doctora en derecho.
- El día en 15 minutos: Nuevo informe de la UCO sobre Armengol y el 'show' de la mujer de Cerdán en el SenadoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: No quieren justicia, quieren títeres, para poder tener todos los clanes posiblesCarlos Cuesta comenta el último informe de la UCO sobre Francina Armengol, y explica los dos ‘clanes de negocios’ que hay en el PSOE.
- Tertulia de Herrero: Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa de Peinado tras los ataques de BolañosLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez, Marisol Hernández y Maite Loureiro las críticas del ministro de Justicia al juez Peinado.
- Sucesos: Las incógnitas del crimen de Esther López que la Guardia Civil puede desvelar con la inspección del zuloLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: Samanta SchweblinLuis Herrero y Ayanta Barilli hablan de la ganadora del I Premio Aena de Narrativa por su recopilación de cuentos "El buen mal" de Seix Barral.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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