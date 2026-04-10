El día en 15 minutos: Netanyahu cumple sus amenazas a España y un juez abre una investigación por el rescate a AirEuropa

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- El día en 15 minutos: Netanyahu cumple sus amenazas a España y un juez abre una investigación por el rescate a AirEuropaCarlos Cuesta y Sandra León comentan toda la actualidad de la jornada marcada por las nuevas piezas judiciales por corrupción del Gobierno.
- El editorial de Carlos Cuesta: Una semana que habría tumbado cualquier GobiernoCarlos Cuesta repasa todo lo que se ha confirmado o conocido sobre la corrupción del sanchismo en el juicio y sobre el accidente de Adamuz y el apagón
- Tertulia de Herrero: El PSOE intenta culpar del accidente de Adamuz a la JuntaEsmeralda Ruiz analiza con Carmen Tomás y Maite Loureiro las críticas de los socialistas a la Junta de Andalucía por el trágico accidente de Adamuz.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos: "Atrapando a un monstruo" y "Buena suerte, pásalo bien, no mueras" llegan a los cinesEsmeralda Ruiz analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El infierno de volver a la Tierra: así serán los minutos más agónicos de Artemis IIEsmeralda Ruiz entrevista a Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona.
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