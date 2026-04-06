El día en 15 minutos: Del rechazo a la tregua en Irán a la más que posible imputación de Zapatero

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- El día en 15 minutos: Del rechazo a la tregua en Irán a la más que posible imputación de ZapateroCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El intento de engaño con el paro y la avalancha de corrupción socialistaCarlos Cuesta detalla la realidad de las cifras de desempleo, y recuerda los casos en los que está implicado el PSOE, que dejan en nada a la ‘kitchen’
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- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Tertulia cultural: Se cumplen 50 años del estreno de "Todos los hombres del presidente"Luis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la película protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Las bajas laborales en España marcaron en 2025 otro récord sin soluciones a la vistaLuis Herrero entrevista a Jesús Prieto, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
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