El día en 15 minutos: De la supuesta negociación de EEUU e Irán a la reacción de Zapatero por Plus Ultra

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- Nicolás Pascual de la Parte desvela las razones de Trump para anunciar una tregua en la guerra de IránCarlos Cuesta entrevista al eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte sobre las negociaciones de Estados Unidos con Irán para terminar el conflicto.
- El día en 15 minutos: De la supuesta negociación de EEUU e Irán a la reacción de Zapatero por Plus UltraCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los audios que demuestran la financiación de la cloaca del PSOECarlos Cuesta desgrana la trayectoria de la cloaca sanchista y repasa las personas cercanas a Pedro Sánchez que estaban implicadas.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno cuela en el paquete por la guerra de Irán una trampa al PPLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas el Real Decreto de ayudas económicas por la guerra de Irán.
- Tertulia cultural: La radioLuis Herrero, José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez hablan sobre sus primeros recuerdos de la radio.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Los hosteleros de Málaga, preocupados por los trenesLuis Herrero entrevista a Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.
- Editorial Luis Herrero: Trump frena el ataque a Irán cinco díasLuis Herrero analiza la última hora de la guerra de Irán.
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