El día en 15 minutos: Sumar monta el 'show' en el Consejo de Ministros

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- El día en 15 minutos: Sumar monta el 'show' en el Consejo de MinistrosCarlos Cuesta y Sandra León analizan y comentan la actualidad.
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- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
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- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Las familias de las víctimas de Adamuz se manifiestan hoy en HuelvaLuis Herrero entrevista a Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz.
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