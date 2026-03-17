El día en 15 minutos: Las críticas de Trump a la OTAN y las negociaciones de PP y Vox para formar gobiernos

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- El día en 15 minutos: Las críticas de Trump a la OTAN y las negociaciones de PP y Vox para formar gobiernosCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: 'Respondiendo a Sánchez: en España sí tenemos una corrupción sistémica'Carlos Cuesta analiza las derivadas del caso Forestalia y desgrana las diferentes tramas que acechan al Gobierno sanchista.
- Tertulia de Herrero: La izquierda se plantea su salida del gobierno de SánchezLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos los planes de Sumar e Izquierda Unida.
- El Primer Palo (16/03/2026): Comentario de Juanma; el molt honorable Joan LaportaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (16/03/2026): Football is coming home; la pandemia y cómo afectó al fútbolDani Blanco nos recuerda la pendemia del Coronavirus y la "Bomba biol´gica" de Milan
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