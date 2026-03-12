El día en 15 minutos: La situación crítica por la guerra de Irán y la tardanza de las medidas del Gobierno

Últimos audios
- Enrique Navarro desvela la estrategia de Irán para subir el precio del petróleo: "El objetivo son 200 dólares el barril"Carlos Cuesta entrevista al presidente de la consultora de defensa y seguridad MqGlobalnet sobre la capacidad de Irán de influir en los mercados.
- El día en 15 minutos: La situación crítica por la guerra de Irán y la tardanza de las medidas del GobiernoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El Gobierno sanchista del 'odiómetro' que no predica con el ejemploCarlos Cuesta recuerda las declaraciones de Sánchez sobre el odio y los insultos vertidos por sus compañeros de partido y sus socios.
- Participa en la quiniela de los Oscar y gana un lote de películasSergio Pérez y Alma Espinosa hacen su particular porra de los Oscar. Participa y consigue un lote de películas.
- Tertulia de Herrero: Yolanda Díaz dice que el Gobierno prevé aprobar las primeras medidas anticrisis el próximo martesLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez y Maite Loureiro los planes del Gobierno.
- Sucesos: La Guardia Civil resuelve, 9 años después, la misteriosa desaparición de Francisca CadenasLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: Museo Ulpiano ChecaLuis Herrero y Ayanta Barilli hablan del museo de Colmenar de Oreja en Madrid.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Efeméride: Liza Minnelli cumple 80 años y publica sus memorias: entre fama, excesos y la tragedia que nunca superóLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la vida de la reconocida cantante y actriz estadounidense.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
