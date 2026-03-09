El día en 15 minutos: Ante los efectos de la guerra de Irán, la izquierda propone más intervención y el PP alivio fiscal

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: Así demuestra el Gobierno la falta de apoyo a las víctimas de ETACarlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan la ausencia de Marlaska y Saiz en el acto presidido los reyes, y la postura de Bildu con el enaltecimiento.
- Tertulia de Cuesta: Trump avisa de que la Guerra en Irán está terminándose pero los precios siguen subiendoCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos las últimas revelaciones de la corrupción que cerca al PSOE.
- La escandalosa gestión del Gobierno con las repatriaciones: "Nos pidieron firmar una exención de responsabilidad"Carlos Cuesta entrevista a Jesús Arévalo, un español que estuvo atrapado en Dubái por la guerra de Irán, sobre la gestión de las repatriaciones.
- Las medidas del PP para que la guerra en Irán no afecte al bolsillo: "Hay que devolver el poder adquisitivo a familias"Carlos Cuesta entrevista al diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, en el contexto de las consecuencias económicas que deja la guerra de Irán
- El analista económico Eduardo Bolinches explica cómo pueden variar los precios ante la situación de la guerra de IránCarlos Cuesta entrevista al experto en inversión Eduardo Bolinches sobre cómo afecta a los mercados la guerra de Irán y cómo influye en los bolsillos.
- El día en 15 minutos: Ante los efectos de la guerra de Irán, la izquierda propone más intervención y el PP alivio fiscalCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez aísla internacionalmente a España mientras le acechan los casos de corrupciónCarlos Cuesta compara cómo estaba nuestro país antes de que llegara el sanchismo y cómo está ahora, y recuerda los escándalos del Gobierno.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno trabaja en un paquete de medidas para afrontar los efectos de la guerra en IránLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas los planes del Gobierno.
- Tertulia Cultural: Emmanuel Carrère presenta en Madrid su novela "Koljós"Luis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la última novela del escritor francés.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
