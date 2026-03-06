El día en 15 minutos: Sánchez ignora al Congreso y manda una fragata mientras entona el no a la guerra en campaña

Últimos audios
- Entrevista a Antonio Vicent y Diego Anido por 'Aves de corral': "En casa no hago el psicópata sino el idiota"Sergio Pérez entrevista al director y al protagonista de esta comedia negra en la que una banda de criminales se equivoca de objetivo.
- El Primer Palo (06/03/2026); programa completo: El Madrid gana al Celta y se agarra a la LigaTertulia con Sergio Fernández, Látigo Serrano y María Trisac
- Series en marzo: Un asesinato en República Dominicana, caos en Barcelona y cowboys en los Navy SealsSergio García y Yadira Márquez traen las series de marzo en plataformas como SkyShowtime, Movistar Plus+, HBO Max, Netflix y Prime Video.
- Harry Lighton: "En 'Pillion' quería mostrar el tipo de sexo de estos hombres y que el público decida si es desagradable"Entrevista realizada por Sergio Pérez al director de Pillion en la Seminci. Para Lighton era importante que "mis padres se sintieran orgullosos".
- Estrenos en plataformas: El centenario de Paco Rabal y la rebelión de nuestros mayores contra los timos telefónicosSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de los estrenos en streaming en plataformas como FlixOlé, Movistar Plus+, Netflix, Prime Video y Filmin.
- Estrenos en cines: De la tiranía de Putin a la novia de Frankenstein y la España imperialSergio Pérez habla de ¡La Novia!, El mago del Kremlin, Hoppers, Pillion, Aves de corral, América Hispana. El legado de las olas, El último vikingo...
- Cowboys de Medianoche: Cine japonés de la posguerraLuis Herrero habla de cine con Inocencio Arias, Luis Alberto de Cuenca, José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce.
- Historia orgullosa de España: Una mirada diferente a la Guerra CivilCarlos Cuesta y Nuria Richart conversan con Pedro Corral sobre su libro "Cómicos en guerra", que narra anécdotas del mundo del espectáculo.
- Tertulia de Cuesta: Sánchez se niega a contar con el Congreso para la Guerra de IrakCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Pablo Planas y Teresa Gómez las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura.
- Sánchez niega a Madrid la expulsión de 88 menas: con comportamientos "delictivos"Carlos Cuesta entrevista a Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales, Juventud e Infancia de la Comunidad de Madrid sobre esa decisión de Sánchez
- Suscríbase a los podcast