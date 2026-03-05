El día en 15 minutos: De la sucesión en Irán a la fragata española enviada a Chipre

Últimos audios
- La hipocresía del Gobierno ante el SOS para salvar a tres mujeres iraníes de la horca: "Ni nos han contestado"Nuria González es abogada y feminista y le explicaba a Carlos Cuesta lo que realmente está ocurriendo con la situación de las mujeres en Irán
- Cayetana Álvarez de Toledo clama contra el "falso feminismo" de Sánchez: "Es de burka y búnquer"Carlos Cuesta entrevista a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo tras el acto por el 8M celebrado en el Congreso con dos mujeres activistas.
- El día en 15 minutos: De la sucesión en Irán a la fragata española enviada a ChipreCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Por qué Sánchez se empeña en vender un gran enfrentamiento con Trump por IránCarlos Cuesta repasa la cronología de las declaraciones del gobierno y de la Casa Blanca sobre la intervención de España en la guerra de Irán.
- Tertulia de Herrero: Trump tilda a España de "perdedor" y le acusa de ser "muy hostil" con la OTANLuis Herrero analiza con Pilar Gómez, Ana Sánchez y Maite Loureiro las críticas del presidente estadounidense tras el "no a la guerra" de Sánchez.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: Macrojuicio por el cambiazo de ataúdes en un tanatorio de ValladolidLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "EPiC: Elvis Presley in Concert"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre el nuevo documental de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Efeméride: Un día como hoy nació Piere Paolo Pasolini, el provocador eterno del cine y la literaturaLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la vida del escritor y director de cine italiano.
