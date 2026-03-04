El día en 15 minutos: Sánchez lleva la contraria a la Casa Blanca

Últimos audios
- Tertulia de Cuesta: Nuevo varapalo de EEUU a España, la Casa Blanca dice que España va a colaborar y Moncloa lo niegaCarlos Cuesta analiza con Sandra León, Carmen Tomás y Fran Carrillo la última hora de la guerra en Irán.
- La senadora del PP que desmonta la trama de Forestalia y la implicación del ministerio de Ribera: "Es grave"Carlos Cuesta entrevista a Rocío Dívar, senadora del PP. Analizan las claves de la trama que vincula a un exalto cargo del ministerio de Ribera
- Nilufar Saberi estalla contra Sánchez: "Los iraníes sufren una bestialidad y nos hablan de derecho internacional"Carlos Cuesta entrevista a la activista iraní Nilufar Saberi para tratar la postura de Sánchez ante el conflicto en Oriente Medio.
- El día en 15 minutos: Sánchez lleva la contraria a la Casa BlancaCarlos Cuesta y Sandra León analizan y comentan toda la actualidad.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las verdaderas razones por las que Sánchez no quiere entrar en la guerra de IránCarlos Cuesta enumera todo lo que Sánchez quiere tapar con el enfrentamiento con Estados Unidos por el uso de sus bases militares en España.
- Tertulia de Herrero: Sánchez resucita frente a Trump el "No a la guerra"Esmeralda Ruiz analiza junto a Inocencio Arias y David Jiménez Torres las palabras del presidente del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: Ágatha Ruiz de la Prada presenta "su nueva casa de soltera"Esmeralda Ruiz analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El conflicto de Irán dispara la gasolinaEsmeralda Ruiz entrevista a Nacho Rabadán, director de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
