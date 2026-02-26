El día en 15 minutos: Del informe de la UCO sobre Pardo de Vera a las reuniones secretas de Zapatero

Últimos audios
- El día en 15 minutos: Del informe de la UCO sobre Pardo de Vera a las reuniones secretas de ZapateroCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: El Parlamento Europeo saca los colores a España una vez más, esta vez, con la inmigraciónCarlos Cuesta comenta las conclusiones de la misión de la Eurocámara sobre la gestión de la llegada de inmigrantes de manera irregular a nuestro país.
- Tertulia de Herrero: Zarzuela dice que "la decisión del rey Juan Carlos de volver a residir en España depende de él"Luis Herrero analiza junto a Ana Sánchez, Pilar Gómez y Maite Loureiro el debate sobre la vuelta del rey emérito a España.
- Sucesos: El padre que mató a su hijo de 10 años en Tenerife actuó posiblemente bajo el efecto de la "droga caníbal"Luis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: RiefenstahlLuis Herrero y Ayanta Barilli hablan sobre el documental que recorre el legado artístico de la fotógrafa y directora alemana Leni Riefenstahl.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Efeméride: Un día como hoy Selena Quintanilla dio el último concierto antes de su trágica muerteLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la vida de "la reina de la música tejana", asesinada por la presidenta de su club de fans.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: ¿Sabemos desconectarnos del trabajo?Luis Herrero entrevista a Olga Merino, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
- Editorial Luis Herrero: El Congreso tumba los decretos del escudo social y del tope de preciosLuis Herrero analiza una nueva derrota parlamentaria del Gobierno.
