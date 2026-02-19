El día en 15 minutos: Los audios de la presunta víctima del DAO y los indicios que apuntan al conocimiento de Marlaska

Últimos audios
- El día en 15 minutos: Los audios de la presunta víctima del DAO y los indicios que apuntan al conocimiento de MarlaskaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La cronología que delata al Gobierno en el caso del DAOCarlos Cuesta recuerda las palabras de Marlaska negando que tapara la presunta agresión y repasa cómo se desarrollaron los hechos.
- Tertulia de Herrero: Rufián llama a la movilización para unir a la izquierdaLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez, Pilar Gómez y Laura Fábregas el proyecto político de Gabriel Rufián.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: La mujer retenida en Murcia durante dos años, asegura que su captor la maquillaba para tapar los moratonesLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "La vida de ayer"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan de su curso de escritura autobiográfica (https://www.ayantabarilli.com/la-vida-de-ayer).
- Efeméride: Emily Brontë, la trágica vida de la escritora detrás del fenómeno de "Cumbres Borrascosas"Luis Herrero y Esther Nieto recuerdan la vida de la escritora británica.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El expríncipe Andrés de Inglaterra, detenido por sus vínculos con Jeffrey EpsteinLuis Herrero y Ana Mateu, redactora jefe de Chic en Libertad Digital, analizan todos los detalles de la detención.
- Editorial Luis Herrero: El abogado de la denunciante del DAO dice que Marlaska no la ha llamadoLuis Herrero analiza las últimas informaciones sobre la denuncia por agresión sexual al DAO de la Policía Nacional.
