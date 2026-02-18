El día en 15 minutos: Las primeras declaraciones del DAO y su estrategia de defensa

Últimos audios
- Los sindicatos policiales descartan que Marlaska no conociera el caso de la violación del DAO: "No se lo cree nadie"Carlos Cuesta entrevista al vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Josema Vallejo, sobre la dimisión de José Ángel González.
- El día en 15 minutos: Las primeras declaraciones del DAO y su estrategia de defensaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La presunta violación del DAO de Marlaska, un peldaño más en los escándalos del sanchismoCarlos Cuesta analiza las reacciones del ministro del Interior y del presidente, y repasa los casos que retratan lo que es la España de Sánchez.
- Tertulia de Herrero: Marlaska niega que tapara el caso de violación del número 2 de la PolicíaLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez, Inocencio Arias y David Jiménez Torres las palabras del ministro.
- Prensa rosa: Isabel Preysler defiende a Julio Iglesias un mes después de las acusaciones de agresión sexualLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El 67% de los españoles y hasta el 89% de los jóvenes, contra la regularización de inmigrantesLuis Herrero entrevista a Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol.
- Editorial Luis Herrero: Marlaska promete dimitir si se lo pide la víctima de la presunta agresión sexual del DAOLuis Herrero analiza la dimisión del DAO de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual.
- Futbol es radio; el Madrid gana en Lisboa con el racismo de trasfondoSergio Valentín modera la tertulia con Alfredo Somoza, Sergio Heras e Ignacio Escudero
