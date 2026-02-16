El día en 15 minutos: Del plantón del Gobierno a las instituciones europeas al escrito de Leire Díez

Últimos audios
- Manuel Mostaza desvela qué hay detrás de las "disparatadas" encuestas del CISCarlos Cuesta entrevista al sociólogo Manuel Mostaza sobre los posibles pactos del PP y Vox y las subidas del PSOE en el CIS.
- El día en 15 minutos: Del plantón del Gobierno a las instituciones europeas al escrito de Leire DíezCarlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Las excusas de Borja Cabezón, el amigo de Sánchez, sobre el uso de empresas interpuestasCarlos Cuesta repasa las tramas que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno, y comenta el comunicado del adjunto a la Secretaría de Organización.
- Tertulia de Herrero: Génova pide a Guardiola "menos ruido y más discreción"Luis Herrero analiza junto a Marisol Hernández y Raúl Vilas las negociaciones entre PP y Vox.
- Tertulia cultural: Expertos mundiales se reúnen en Madrid para dar forma al futuro de la neurotecnologíaLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez el futuro de la neurotecnología.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Las bajas por trastornos mentales se disparan un 365% en siete años entre los más jóvenesLuis Herrero entrevista al doctor Asensio López, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
- Editorial Luis Herrero: Borja Cabezón, íntimo de Sánchez, usó empresas falsas y testaferros para eludir impuestosLuis Herrero analiza las últimas informaciones que salpican al presidente del Gobierno.
- Fútbol esRadio: El Madrid golea a la Real Sociedad sin MbappéTertulia con Sergio Valentín, Luis Herrero, José Luis Garci, Isidoro San José y Jaime Ugarte.
- Suscríbase a los podcast