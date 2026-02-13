El día en 15 minutos: Del varapalo del juez Peinado a la asesora de Begoña Gómez a la implosión del PSOE

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: Así actuó el 'Ángel Rojo', al que ahora llamarían 'facha'Carlos Cuesta y Nuria Richart conversan con Pedro Corral, autor del libro "Detengan Paracuellos", sobre la figura del anarquista Melchor Rodríguez.
- Tertulia de Cuesta: Los últimos golpes judiciales a la corrupción sanchista y la infame política del PSOE con ETACarlos Cuesta analiza la actualidad con Sandra León, Cristina Losada y Teresa Gómez.
- Una víctima de ETA estalla contra los terceros grados fraudulentos a terroristas: "El Gobierno está con la banda"Carlos Cuesta entrevista a Rafael Carriegas, hijo de Modesto Carriegas, asesinado por ETA, sobre las salidas de prisión de miembros de la banda.
- Alfredo Perdiguero denuncia las trabas a la UDEF en el caso Plus Ultra: "Alguien debería responder penalmente"Carlos Cuesta entrevista al subinspector de Policía y portavoz de JuntosPOLGC sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno.
- El día en 15 minutos: Del varapalo del juez Peinado a la asesora de Begoña Gómez a la implosión del PSOECarlos Cuesta y Sandra León resumen y comentan toda la actualidad.
- El editorial de Carlos Cuesta: Hay una única trama y se llama Gobierno de Pedro SánchezCarlos Cuesta explica la trama de hidrocarburos que salpica a buena parte del Ejecutivo socialista.
- Es Salud: Retención de líquidosJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de la retención de líquidos.
- Tertulia de Herrero: Óscar López se ratifica en sus críticas a LambánLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Carmen Tomás las polémicas declaraciones del ministro.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Estrenos de cine: "Cumbres borrascosas" y "Ruta de escape" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
