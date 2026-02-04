El día en 15 minutos: Los estragos del temporal en Andalucía y el enfado de los trabajadores de los trenes con Puente

Últimos audios
- La tertulia de Cuesta: El mal mantenimiento de las presas pone a España en peligro en pleno temporal de lluviasCarlos Cuesta analiza con Alejandro Entrambasaguas y Carmen Tomás la actualidad informativa de la jornada.
- El día en 15 minutos: Los estragos del temporal en Andalucía y el enfado de los trabajadores de los trenes con PuenteCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- La alerta de un ingeniero sobre el grave estado de las presas en pleno temporal: "¿Cómo pueden dormir tranquilos?"Carlos Cuesta entrevista al vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Jesús Contreras, sobre la falta de inversión en las presas.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los datos que revelan por qué es una aberración la regularización masiva de inmigrantesCarlos Cuesta analiza las cifras de entradas ilegales de inmigrantes y de los delitos cometidos por extranjeros, tras el decreto del Gobierno.
- Tertulia de Herrero: Mañana entra en vigor el decreto antidesahucios entre dudas y críticasLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero, David Jiménez Torres y Juan Pablo Polvorinos el polémico decreto.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: Los correos de Mette-Marit con Epstein ponen en vilo a la familia real noruegaLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Reportaje: ¿Fin de la era del retoque exagerado?Luis Herrero junto a Àngels Hernández y otros especialistas analiza cómo han evolucionado las operaciones estéticas.
- Las noticias de Herrero: Miles de desalojados y hogares sin luz por el temporal LeonardoLuis Herrero entrevista a Mari Paz Fernández Lobato, alcaldesa de Ronda (Málaga).
- Suscríbase a los podcast