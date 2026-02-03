El día en 15 minutos: Puente nos ahoga con datos innecesarios y echa la culpa al clima de los accidentes en los trenes

Últimos audios
- Tertulia de Cuesta: Puente sigue sin dejar nada claro con sus explicaciones mientras los trabajadores piden su dimisiónCarlos Cuesta comenta con Alejandro Vara y Miguel Ángel Pérez la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso.
- Un abogado desmonta la prohibición de Sánchez en RRSS a menores de 16 añosCarlos Cuesta entrevista a José Antonio Sires, abogado penalista por la medida de Sánchez que prohíbe el acceso a menores de 16 de años a las RRSS.
- Un experto en inmigración avisa del efecto llamada: "En las próximas horas habrá un asalto masivo a la valla de Ceuta"Carlos Cuesta entrevista al analista experto en inmigración Rubén Pulido sobre las consecuencias de la regularización masiva de inmigrantes.
- El Sindicato Ferroviario evidencia la falta de información sobre la reunión con Puente: "No tenemos noticia"Carlos Cuesta entrevista al portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, sobre las reivindicaciones de los maquinistas al ministro.
- El día en 15 minutos: Puente nos ahoga con datos innecesarios y echa la culpa al clima de los accidentes en los trenesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Los cobros admitidos por Zapatero y la vergonzosa ocultación del GobiernoCarlos Cuesta analiza la reaparición del expresidente del Gobierno, negando su mediación con el rescate de Plus Ultra, y la actuación del Ejecutivo.
- Tertulia de Herrero: El Gobierno separa a última hora los decretos de pensiones y escudo socialLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Luca Costantini y Maite Loureiro la rectificación del Gobierno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: José Carlos Martín de la HozLuis Herrero entrevista al doctor en Historia de la Teología, y autor del libro "Historia del humanismo".
- Kelugares: FezLuis Herrero y Kelu Robles viajan a la ciudad del noreste de Marruecos.
