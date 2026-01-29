El día en 15 minutos: El funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, con la ausencia de Pedro Sánchez

Últimos audios
- La diana económica: Se desvela el caos en los trenes de España mientras malgastan nuestro dineroCarlos Cuesta y Luis Fernando Quintero comentan en qué se gasta nuestros impuestos el Ejecutivo y repasan las mentiras con el decreto ómnibus.
- La tertulia de Cuesta: Óscar Puente elude responsabilidades en el Senado y Sánchez no va al funeral por las víctimasCarlos Cuesta analiza con Fran Carrillo y Raúl Vilas la comparecencia de Puente y el funeral por las víctimas de Adamuz.
- Daniel Portero, tras las alertas sobre las vías: "Están aplicando ahora recomendaciones de 2024, es negligencia"Carlos Cuesta entrevista a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e ingeniero de Caminos.
- El senador del PP que ha puesto contra las cuerdas a Puente: "La soldadura entre Sánchez y el ministro es evidente"Carlos Cuesta entrevista al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Antonio Silván, sobre la comparecencia de Puente de este jueves.
- El día en 15 minutos: El funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, con la ausencia de Pedro SánchezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así ha sido la vergonzosa comparecencia de Puente, tras 46 víctimas en los trenesCarlos Cuesta comenta las palabras del ministro de Transportes, tras su gestión de las infraestructuras que provocó el accidente de Adamuz.
- Tertulia de Herrero: Los Reyes presiden la misa funeral en Huelva por las víctimas de AdamuzLuis Herrero analiza junto a Ana Sánchez, Carmen Tomás y Maite Loureiro la misa funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario.
- Sucesos: Crimen Sueca: El odio del asesino de Álex hacia su exmujer: "Me ha vuelto loco"Luis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: Machu Picchu: Viaje a la Ciudad PerdidaLuis Herrero y Ayanta Barilli viajan a una de las siete maravillas del mundo moderno.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
