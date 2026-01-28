El día en 15 minutos: De las nevadas en España a la renuncia de Ábalos como diputado

Últimos audios
- El magistrado Luis Sanz, sobre el posible indulto a García Ortiz: "No hay plazos"Carlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, miembro de la plataforma cívica por la independencia judicial y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
- El apagón parcial que el Gobierno esconde: "Hoy hemos dado al larguero para otro apagón nacional"Carlos Cuesta entrevista a Manuel Fernández Ordóñez, especialista en energía nuclear y analista energético, sobre el apagón parcial del día de hoy.
- Un ingeniero químico desvela las claves del accidente de Adamuz y pone el foco en la soldaduraCarlos Cuesta entrevista a Ricardo Díaz, catedrático de ingeniera de la Universidad CEU Fernando III, sobre las causas del accidente de Adamuz.
- El día en 15 minutos: De las nevadas en España a la renuncia de Ábalos como diputadoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Un repaso de esta España de riesgo que nos deja el GobiernoCarlos Cuesta comenta las palabras de Yolanda Díaz sobre el peligro por las nevadas, y recuerda los problemas que ha provocado el Ejecutivo de Sánchez
- Tertulia de Herrero: El Gobierno carga contra el PP por el rechazo a la subida de las pensionesLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias, Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres la caída del decreto ómnibus.
- Prensa Rosa: Las confesiones de Iñaki Urdangarin en sus memoriasLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Borrasca Kristin: se elevan a 150 las vías afectadas por el temporalLuis Herrero entrevista al meteorólogo Emilio Rey.
