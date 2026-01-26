El día en 15 minutos: Cese de dos cargos de Renfe y Adif... pero por el caos de Rodalies

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: El PSOE se siente cómodo pactando con BilduCarlos Cuesta analiza con Carlos Urquijo el acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Vitoria, y el congreso de Sortu, que ha sido más de lo mismo.
- Tertulia de Cuesta: De las mentiras de Puente al gasto inútil de TransportesCarlos Cuesta comenta la actualidad y el caos de Adif con Sandra León, Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos.
- Javier Gómez de Liaño desvela todas las anomalías de la Fiscalía en el caso Julio IglesiasCarlos Cuesta entrevista al abogado Javier Gómez de Liaño sobre el caso de Julio Iglesias y la actuación de la justicia.
- Un ingeniero desmonta la versión de Puente sobre el accidente de Adamuz: "Ninguna soldadura rompe de un día para otro"Carlos Cuesta entrevista al director del departamento de ingeniería civil de la UPCT, Salvador García Ayllón, sobre la causa del accidente de Adamuz.
- El día en 15 minutos: Cese de dos cargos de Renfe y Adif... pero por el caos de RodaliesCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Desmintiendo a Óscar Puente con sus propias palabrasCarlos Cuesta repasa las falsedades tanto del ministro de Transportes como del ministro de Interior sobre lo que ocurrió en el accidente de Adamuz.
- Tertulia de Herrero: La CIAF apunta a la rotura de la soldadura como principal causa del accidente de AdamuzLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Marisol Hernández y Raúl Vilas las palabras de Ignacio Barrón.
- Tertulia cultural: "Hamnet", la película sobre el hijo de ShakespeareLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez la película dirigida por Chloé Zhao.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast