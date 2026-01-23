El día en 15 minutos: La reveladora rueda de prensa en la que Óscar Puente intenta eludir cualquier responsabilidad

Últimos audios
- Una Hora Contigo: Juanma Bajo Ulloa se queja de que "sólo hay cabida para cine familiar o propaganda política"Andrés Arconada recibe al director por su última película, El Mal; repasa con él su trayectoria con éxitos como Airbag y cómo ve el cine actual.
- Es Cine: Unos Oscar de récord con presencia española, Shakespeare, ídolos y narcos en MarbellaSergio Pérez y Alma Espinosa hablan Hamnet, de las nominaciones de los Oscar y reciben a Óscar Casas, Ana Mena, Hugo Silva y Dani de la Torre.
- El Primer Palo (23/01/2026); programa completo: Previa del Real Madrid y elecciones a la presidencia del BarçaTertulia con Sergio Fernández, Látigo Serrano y María Trisac
- Noticias Flash: El Ecce Homo se convierte en película y continúan los gritos de ScreamSergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, hablan del rodaje de La historia del Ecce Homo de Borja o la séptima entrega de Scream.
- Dani de la Torre y Hugo Silva por 'Marbella' T2: "Veía la persecución de las lanchas, ¿por qué no disparan como Trump?"Sergio Pérez entrevista al director y protagonista de Marbella: Expediente judicial sobre los tentáculos del narcotráfico en la Costa del Sol.
- Entrevista a Ana Mena y Óscar Casas por Ídolos: "Me quise hacer el chulo, derrapé me arrastré 4 o 5 metros"Sergio Pérez entrevista a los protagonistas de esta gran producción sobre motociclismo. Casas cuenta cómo se cayó realmente con la moto.
- Estrenos en plataformas: Familias disfuncionales, robots y alumnas atrapadas en un pozoSergio Pérez y Alma Espinosa hablan de Netflix, FlixOlé, Prime Video, Movistar Plus+ y Filmin.
- Estrenos en cines: Una IA que te puede matar, el dolor de Shakespeare y adrenalina con Óscar Casas y Ana MenaSergio Pérez habla de Hamnet, Sin piedad, Ídolos, La virgen de la tosquera, La leyenda de Ochi, Return to silent hill, Arco...
- Cowboys de Medianoche: El angustioso arte de dejar películas fuera de la listaLuis Herrero habla de cine con Inocencio Arias, Luis Alberto de Cuenca, José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce.
- Historia orgullosa de España: La difusión en el cine de la primera globalización de EspañaCarlos Cuesta y Nuria Richart conversan con José Luis López Linares, director de cine y escritor, sobre la primera globalización de España.
- Suscríbase a los podcast