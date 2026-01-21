El día en 15 minutos: El ministro Óscar Puente sale ante los medios para descargarse las culpas del accidente

Últimos audios
- España en el mundo: Después de las últimas tragedias, ¿qué imagen tiene nuestro país en el extranjero?Carlos Cuesta conversa con Nicolás P. de la Parte sobre cómo nos ven en el exterior, tras las gestiones del Gobierno, y cómo está la situación en Irán
- Tertulia de Cuesta: Puente reclama "confianza" en medio del desastre ferroviarioCarlos Cuesta comenta con Carmen Tomás y Teresa Gómez la rueda de prensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los accidentes ferroviarios.
- El día en 15 minutos: El ministro Óscar Puente sale ante los medios para descargarse las culpas del accidenteCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Puente pide respeto… pero no se sabe ni el número de víctimas del accidente de AdamuzCarlos Cuesta comenta la comparecencia del ministro de Transportes y recuerda sus palabras sobre un posible aumento de la velocidad de los trenes.
- Tertulia de Herrero: Los maquinistas convocan huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridadLuis Herrero analiza con Inocencio Arias, Ignacio Cembrero y David Jiménez Torres las exigencias del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Prensa rosa: El caso de Julio Iglesias protagoniza las portadas del corazónLuis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La brecha en la vía dejó muescas en todos los coches del Iryo hasta que colapsóLuis Herrero entrevista a Ramiro Aurín Lopera, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Editorial Luis Herrero: La Guardia Civil dice que quedan "dos desaparecidos por recuperar" del accidenteLuis Herrero analiza la última hora del accidente ferroviario.
