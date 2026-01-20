El día en 15 minutos: Puente niega las anomalías y señala a los medios, a pesar de las afirmaciones de los expertos

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: ¿De verdad España invierte lo suficiente en infraestructuras?Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano los datos sobre el dinero dedicado al mantenimiento y reforma de nuestras vías y carreteras.
- Tertulia de Cuesta: El accidente de Adamuz señala cada vez más a ADIFCarlos Cuesta analiza con Miguel Ángel Pérez y Alejandro Vara las nuevas informaciones del accidente de tren en Córdoba.
- Iustitia Europa promete dar la batalla para saber la verdad del accidente de Adamuz: "Es vergonzoso"Carlos Cuesta entrevista a Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa.
- Un experto en diseño de AVE desmiente a Puente: "No puede negar que las vibraciones influyen en el descarrilamiento"Carlos Cuesta entrevista a Juan Franco, ingeniero industrial experto en diseños ferroviarios, sobre las causas del accidente de Adamuz.
- El día en 15 minutos: Puente niega las anomalías y señala a los medios, a pesar de las afirmaciones de los expertosCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La decisión de Adif que deja en entredicho al Gobierno tras el accidente de AdamuzCarlos Cuesta comenta la decisión del administrador ferroviario de limitar la velocidad de los trenes en un tramo de vía entre Madrid y Barcelona.
- Tertulia de Herrero: Localizan otro cadáver del Alvia y la cifra de muertos aumenta a 42Luis Herrero analiza junto a Luca Costantini y Juan Pablo Polvorinos la última hora del accidente ferroviario.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Entrevistas de Herrero: Ana TrigoLuis Herrero entrevista a la autora del libro "Ladrones de arte", de la Editorial Ariel.
- Kelugares: AstorgaLuis Herrero y Kelu Robles viajan al municipio de León.
