El día en 15 minutos: Trump dice estar "muy impresionado" con María Corina Machado

- Cowboys de Medianoche: Los Globos de Oro 2026Luis Herrero habla de cine con Inocencio Arias, Luis Alberto de Cuenca, José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce.
- Historia orgullosa de España: No nos olvidemos de la importancia de Felipe IICarlos Cuesta analiza con Nuria Richart y Consuelo Martínez-Sicluna, Directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU, la figura de este rey.
- La tertulia de Cuesta: María Corina Machado explica los pasos para la liberación total de VenezuelaCarlos Cuesta analiza con Alejandro Entrambasaguas y Cristina Losada la declaración de María Corina Machado y las nuevas noticias sobre Zapatero.
- Un opositor venezolano exiliado desvela el papel de Zapatero para callar a los presos: "Llamaba para que no denunciaran"Carlos Cuesta entrevista al opositor venezolano exiliado Andrés Villavicencio sobre el papel de Trump y María Corina Machado en la caída del régimen.
- El día en 15 minutos: Trump dice estar "muy impresionado" con María Corina MachadoCarlos Cuesta y Sandra León resumen toda la actualidad.
- Editorial de Carlos Cuesta: Machado, Trump y la ansiada transición democrática en VenezuelaCarlos Cuesta comenta las perspectivas sobre la transición democrática en Venezuela tras la comparecencia ante los medios de María Corina Machado.
- Es Salud: Digestiones lentas y pesadasJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y digestiones lentas y pesadas.
- Tertulia de Herrero: Machado confía en una "transición ordenada" con el apoyo de TrumpLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez y Carmen Tomás las palabras de María Corina Machado.
- Estrenos: "28 años después: El templo de los huesos" llega a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
