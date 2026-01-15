El día en 15 minutos: El gesto de la Premio Nobel Mª Corina Machado con Trump y el repaso a Albares en el Congreso

Últimos audios
- Un exdiplomático venezolano celebra la reunión entre Trump y Machado: "Vamos hacia el restablecimiento de la libertad"Carlos Cuesta entrevista al abogado y exdiplomático venezolano, William Cárdenas.
- El día en 15 minutos: El gesto de la Premio Nobel Mª Corina Machado con Trump y el repaso a Albares en el CongresoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Víctor Ábalos señala a Zapatero… y salpica a su propio padreCarlos Cuesta comenta las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos y desgrana las pruebas contra ellos y contra Koldo García.
- Es Salud: Sequedad de la pielJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y sequedad de la piel.
- Tertulia de Herrero: Trump recibe a María Corina Machado horas después de ensalzar a Delcy RodríguezLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias y Maite Loureiro la situación en Venezuela.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: Los "Romeo y Julieta" suicidas de Logroño: la menor de 13 años se tiró al vacío con su novio de 20Luis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "Comerás flores"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan del libro de Lucía Solla Sobral.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Efeméride: Un día como hoy falleció Teresa CabarrúsLuis Herrero y Esther Nieto recuerdan la figura de la española de Carabanchel que acabó con el Reinado del Terror en Francia.
- Suscríbase a los podcast