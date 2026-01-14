El día en 15 minutos: El futuro de Groenlandia y las confesiones sobre los viajes de Zapatero a Venezuela

Últimos audios
- España en el mundo: La ridícula reacción de nuestro Gobierno ante la masacre en IránCarlos Cuesta analiza con Nicolás Pascual de la Parte la represión del régimen de los ayatolás, y la reunión de EEUU y Dinamarca por Groenlandia.
- La víctimas de la okupación destapan la "trampa" de la prórroga del decreto antidesahucios: "Legitima la okupación"Carlos Cuesta entrevista al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, sobre la prórroga del decreto antidesahucios.
- La tertulia de Cuesta: Zapatero, Ábalos y la SEPI, la cárcel sigue acechando al Gobierno de SánchezCarlos Cuesta analiza con Carmen Tomás y Fran Carrillo las últimas investigaciones que afectan a la SEPI, Leire Díez y Zapatero.
- El día en 15 minutos: El futuro de Groenlandia y las confesiones sobre los viajes de Zapatero a VenezuelaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: La insolidaridad en el sistema de financiación de Montero, al detalleCarlos Cuesta recuerda las palabras de la ministra de Hacienda sobre la ordinalidad, y explica las desigualdades de esta propuesta de financiación.
- Es Salud: HígadoJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud e hígado.
- Tertulia de Herrero: Trump exige Groenlandia para su Cúpula DoradaLuis Herrero analiza junto a Ignacio Cembrero, Marisol Hernández y David Jiménez Torres los planes del presidente estadounidense.
- Prensa Rosa: La reacción de Julio Iglesias tras la denuncia de la Fiscalía: "Va a ir a por todas"Luis Herrero analiza con Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Yésica Sánchez y Esther Nieto la prensa rosa.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast