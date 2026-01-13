El día en 15 minutos: El mensaje de Trump a los iraníes y la actuación del Gobierno de España

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del sanchismo: La realidad detrás de las medidas del Gobierno para el alquilerCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano la propuesta en vivienda anunciada por Pedro Sánchez que no apoya su socio de Gobierno.
- Tertulia de Cuesta: El crudo panorama que se vive en Irán y la reunión de Sánchez y Feijóo por UcraniaCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Alejandro Vara la respuesta del Gobierno a la represión de las protestas y su postura ante Ucrania.
- JUCIL estalla contra el Gobierno por las agresiones a Guardias Civiles: "Una cada cinco horas"Carlos Cuesta entrevista a Mila Cívico, secretaria de Comunicación de JUCIL, sobre el nuevo abandono del ministro Marlaska a la Guardia Civil.
- Florentino Portero describe el devastador régimen iraní: "Hay miles de muertos"Carlos Cuesta analiza con Florentino Portero la represión del régimen iraní.
- El día en 15 minutos: El mensaje de Trump a los iraníes y la actuación del Gobierno de EspañaCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El Primer Palo (12/01/2026) programa completo: todas las claves de la destitución de Xabi AlonsoTertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio; Paco Rabadan y Sergio Valentín.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así es la realidad de Irán que la izquierda no quiere verCarlos Cuesta comenta las declaraciones de un tertuliano del canal de Pablo Iglesias y recuerda los horrores que se viven en Irán.
- Es Salud: Factores de riesgo cardiovascularJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y factores de riesgo cardiovascular.
- Tertulia de Herrero: Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para tratar el envío de tropas a UcraniaLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Ana Sánchez y Juan Pablo Polvorinos el encuentro del presidente del Gobierno con el líder de la oposición.
- Reportaje: Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trataLuis Herrero y Esther Nieto analizan las últimas informaciones que afectan al cantante.
