El día en 15 minutos: Del nuevo abogado para Ábalos a la reunión de Trump y María Corina Machado

Últimos audios
- Ni olvido ni perdón: El duro camino de las víctimas para que el "frente jurídico" de ETA acabe en la cárcelCarlos Cuesta comenta con Carlos Urquijo la ratificación por parte del Tribunal Supremo de las penas a los dos principales abogados de ETA.
- Tertulia de Cuesta: La corrupción que golpea a los socialistas y el convulso panorama internacionalCarlos Cuesta y Sandra León analizan la actualidad con Luca Constantini y Juan Pablo Polvorinos.
- La activista iraní, Majedeh Bozorgi: "Las mujeres han sido las primeras luchadoras contra el régimen islámico"Carlos Cuesta entrevista a Majedeh Bozorgi, activista iraní y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca por al tiranía de los ayatolás.
- Un exalcalde venezolano sale de la clandestinidad después de 17 meses y relata la brutal represión del chavismoCarlos Cuesta entrevista a Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto y dirigente nacional del partido La Causa R.
- El día en 15 minutos: Del nuevo abogado para Ábalos a la reunión de Trump y María Corina MachadoCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Así financia Irán a los diferentes grupos terroristas en el mundoCarlos Cuesta repasa las organizaciones que reciben apoyo del régimen de los ayatolás, y comenta la reacción del ministro Albares a las protestas.
- Es Salud: Vitamina DJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y vitamina D.
- Tertulia de Herrero: Sumar afirma que no apoyará la propuesta de Sánchez sobre viviendaLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz, Laura Fábregas y Raúl Vilas el nuevo choque entre los socios de Gobierno.
- Tertulia cultural: "Una batalla tras otra" triunfa en los Globos de OroLuis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez los premios cinematográficos.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast