El día en 15 minutos: El juego a dos bandas de Sánchez con sus llamadas a Delcy Rodríguez y a Edmundo González

- Historia orgullosa de España: Así arrincona nuestro país las grandes gestas históricasCarlos Cuesta conversa con Pedro Fernández Barbadillo sobre la conmemoración de la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos en 1492.
- Tertulia de Carlos Cuesta: Zapatero y sus oscuros lazos con el chavismoCuesta comenta junto a Pablo Planas y Fran Carillo la decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias previas por una querella contra Zapatero.
- Madrid estalla contra Montero por la financiación singular de Cataluña: "No lo vamos a permitir"Carlos Cuesta entrevista a Rocío Albert, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.
- La familiar de dos presos políticos españoles en Venezuela desmonta las mentiras del Gobierno: "He sido ignorada"Carlos Cuesta entrevista a Verónica Noya, mujer y hermana de presos españoles que aún siguen cárceles de Venezuela.
- El día en 15 minutos: El juego a dos bandas de Sánchez con sus llamadas a Delcy Rodríguez y a Edmundo GonzálezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Se estrecha el cerco en torno a Zapatero por sus actividades en VenezuelaCarlos Cuesta comenta las diligencias abiertas contra el expresidente por su posible colaboración con Maduro, y las denuncias de un expreso venezolano
- Tertulia de Herrero: Albares mantiene un primer contacto con Marco Rubio tras la operación en VenezuelaLuis Herrero analiza junto a Anabel Díez, Carmen Tomás y Marisol Hernández la posición del gobierno en la crisis de Venezuela.
- Estrenos: Llega a los cines "Nouvelle vague", el homenaje a GodardLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
