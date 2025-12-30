El día en 15 minutos: El informe del PSOE sobre sus cuentas y más problemas para Ábalos

Últimos audios
- El día en 15 minutos: El informe del PSOE sobre sus cuentas y más problemas para ÁbalosSandra León e Ignacio Escudero analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de La Noche de Cuesta: Así es la auditoría 'fake' del PSOE que no desentraña la financiación ilegalSandra León comenta el informe que encargó el propio PSOE sobre sus cuentas y la reacción de la oposición.
- Tertulia de Herrero: El informe interno encargado por el PSOE descarta la financiación ilegalEsmeralda Ruiz analiza junto a Ignacio Cembrero y Ana Sánchez el informe encargado por Ferraz.
- Boletín de las 18:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Prensa Rosa: Las mejores portadas de 2025Esmeralda Ruiz repasa con Ana Mateu y Esther Nieto las mejores portadas del año.
- Kelugares: Destinos para 2026Esmeralda Ruiz y Kelu Robles viajan a posibles destinos para 2026.
- Música: Canciones de Año NuevoEsmeralda Ruiz y Felipe Couselo hablan sobre canciones para empezar el año.
- Boletín de las 17:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La soledad no deseada duele más en NavidadEsmeralda Ruiz entrevista a Mar Garrido, directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de Nadiesolo.
- Editorial Esmeralda Ruiz: El PSOE dice que su propia auditoría demuestra que no hay financiación irregularEsmeralda Ruiz analiza las reacciones al informe encargado por el PSOE.
