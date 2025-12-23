El día en 15 minutos: De la petición de un jurado popular por parte de Ábalos al bloqueo de cuentas de Leire Díez

Últimos audios
- Entrevista a Juan Lobato: "La reflexión fortalece al PSOE"Rosana Laviada entrevista al que fuera líder del PSOE en Madrid hasta su dimisión en 2024 tras la filtración del exfiscal general.
- La República de los Tonnntos: Al PSOE no le basta con fracasar en Extremadura sino que pretende hacer el ridículoSanti González comenta la última de Montse Mínguez tras el batacazo histórico del PSOE en Extremadura y las reacciones de la prensa de izquierdas.
- Federico a las 8: Las señales de un régimen totalitarioRosana Laviada parte del testimonio de Kaspárov para analizar las similitudes con la política nacional. Con Vanessa Vallecillo.
- Prensa económica: El gran drama del sanchismo en 2025, España sigue sin prosperarLM publica un detallado informe de balance sobre lo que ha sido económicamente 2025 y lo nocivo que está siendo Sánchez para nuestra economía.
- Entrevista a Constantino Martínez Orts, de FSO: "Queremos acercar la música sinfónica al gran público a través del cine"Sergio Pérez entrevista al director de la Film Symphony Orchestra por Toon Story, BSO de cine de animación, y el especial de Navidad Christmassy!.
- Las Noticias de La Mañana: Dos okupas matan a dos hombres en un chalet en Elche cuando los intentaban desalojarRosana comenta la detención de dos okupas en Elche tras matar a dos amigos del propietario que trataban de desalojarlos.
- Federico a las 7: El reto de GuardiolaRosana Laviada aborda el calendario de negociaciones que Extremadura tiene por delante. Con Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: El Gobierno pospone el sablazo a los autónomosCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano la falta de acuerdo para subir las cotizaciones, y el enchufismo en el Banco de España con Escrivá.
- Tertulia de Cuesta: El papel de Aagesen y Reyes Maroto en la trama HidrocarburosCarlos Cuesta comenta con Carmen Tomás y Alejandro Entrambasaguas la implicación del ministerio de Industria y el de Transición Ecológica en Villafuel
- Sayas (PP) retrata a la nueva portavoz del Gobierno, Elma SaizCarlos Cuesta entrevista a Sergio Sayas, diputado del PP por Navarra.
