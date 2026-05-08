Jucil estalla tras la tragedia en Huelva: "Dijimos que esto iba a volver a pasar y no ha tardado en ocurrir"

Este viernes, dos agentes han sido asesinados y otros dos han resultado heridos en aguas de Huelva, a unas 80 millas de la costa, tras el choque de dos patrulleras del Servicio Marítimo durante la persecución de una narcolancha. Los fallecidos son el guardia Germán P., un veterano de 55 años natural de Teruel, y un capitán del cuerpo que ha muerto poco después a causa de las graves heridas.

Agustín Domínguez, portavoz de Jucil (Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil) en Cádiz, ha relatado en el programa La Noche de Cuesta de esRadio la triste realidad a la que se tienen que enfrentar los efectivos de la Guardia Civil día tras día y que muestra una vez más la vulnerabilidad de los agentes en estas intervenciones ante la inacción del Gobierno de España.

"Llevamos años solicitando simplemente que los compañeros lleven un chaleco antibalas de flotabilidad. Actualmente tienen que decidir si se ponen el antibalas o el salvavidas. No tenemos ni un solo guardia civil operando en lanchas que tenga un chaleco que no le obligue a hundirse en caso de caer al agua", denunció Domínguez. "Una cosa tan sencilla como esa, pues imagínese todo lo demás".

Pese a que este material existe en el mercado, el portavoz lamenta que el Gobierno no destine presupuesto para una dotación tan básica mientras los agentes se enfrentan a narcolanchas cada vez más agresivas. "Por lo visto hemos decidido que en la cuarta economía de la Unión Europea y después de un saqueo fiscal abrumador no tenemos dinero para chalecos antibalas que floten", reafirmaba a su vez Cuesta.

Durante la entrevista, se habló también del mensaje de condolencias publicado por el presidente del Gobierno en redes sociales, donde agradecía la "valentía y compromiso" de los agentes. Para Domínguez, estas palabras son insuficientes y dolorosas frente al abandono administrativo que sufren día a día.

Consternado por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en Huelva. Todo mi cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros, y mi deseo de una pronta recuperación para los agentes que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 8, 2026

Contestando al mensaje, el portavoz señaló que a la familia de un guardia fallecido en acto de servicio le queda una ayuda de apenas 600 u 800 euros, una cifra muy inferior a la de otros cuerpos autonómicos como los Mossos d'Esquadra. Añadiendo además que, paradójicamente, si se les concede una medalla pensionada a título póstumo, Hacienda lo computa como "segundo pagador", reduciendo drásticamente la prestación final de la viuda.

"Cuando uno ve este tipo de comentarios del Gobierno, nos duele. Es como una puñalada en el corazón porque llevamos años solicitando ser profesión de riesgo y no se ponen los medios", sentenció el portavoz.

La sensación en la Guardia Civil es de "desazón" y "abandono". Como concluyó amargamente Agustín Domínguez: "Dijimos que esto iba a volver a pasar y no ha tardado mucho tiempo en ocurrir". El luto oficial ya ha sido decretado en varias instituciones andaluzas mientras el cuerpo despide a dos "grandes compañeros y veteranos" que han perdido la vida en otra jornada negra para España.