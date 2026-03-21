Los mejores momentos de 'La noche de Cuesta' en La Coruña
Carlos Cuesta y su equipo han viajado hasta La Coruña para una edición especial del programa de esRadio con todo el análisis político de la jornada.
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La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, entre Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez.
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El público llenó la sala para escuchar 'La noche de Cuesta' en vivo.
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La columnista de Libertad Digital Cristina Losada.
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El periodista de investigación de LD, Miguel Ángel Pérez.