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Historias de nuestros médicos

Historias de nuestros médicos: Doctora Pilar Lafuente, una vida dedicada a la salud de la mujer

Adolfo Albistur entrevista a la doctora Pilar Lafuente, ginecóloga del Hospital La Paz.

Historias de nuestros médicos
Adolfo Albistur entrevista a la doctora Pilar Lafuente, ginecóloga del Hospital La Paz.
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