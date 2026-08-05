La Xunta habla de "reducir ausencias al trabajo evitables" y espera que el diálogo social dé "resultados pronto"

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se ha referido este miércoles a la importancia de "reducir las ausencias al trabajo evitables", esperando que el diálogo social dé "resultados pronto".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación tras ser preguntado por el plan de control del absentismo laboral en el que trabaja el Gobierno gallego.

"No voy a hablar ya de absentismo, porque creo que es un término que confunde y creo que es más importante hablar de tratar de reducir las ausencias al trabajo evitables", ha apuntado González.

Al respecto, se ha referido a "todo lo que tiene que ver con la mejora del bienestar laboral", así como con la mejora de la gestión de las incapacidades temporales por contingencias comunes o "evitar abusos".

Según él, se está llevando a cabo un "trabajo extraordinario" dentro del diálogo social, poniendo en valor la labor de sindicatos y de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), esperando que dé "resultados pronto".