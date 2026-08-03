Comienza en A Coruña el proceso para seleccionar a finalistas de los Premios Chaleco Agricultor

El proceso para seleccionar a finalistas de los Premios Chaleco Agricultor, considerados los 'Estrellas Michelín' del campo, ha comenzado en A Coruña.

Así lo informa la organización en un comunicado. En concreto Expo AgriTech y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han convocado esta nueva edición.

En ella, explica, se distinguen a los profesionales agrícolas referentes en innovación, sostenibilidad y aplicación de tecnología en el ámbito agrario.

Al respecto, precisan que en A Coruña ha arrancado el proceso para seleccionar a los tres finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional el próximo 5 de noviembre en el marco de Expo AgriTech 2026.